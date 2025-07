L’ombra dell’IA su un tribunale USA: sentenza annullata per errori clamorosi Chiedi a ChatGPT

Questo caso mette in luce una tendenza sicuramente controversa legata agli usi più disparati dell'IA e a come quest'ultima possa supportare e talvolta rendere ancor più difficile il lavoro dell'uomo.

Un giudice distrettuale statunitense ha ritirato una sua decisione in una causa contro l'azienda biofarmaceutica CorMedix, dopo che sono stati rilevati gravi errori nei riferimenti legali usati per motivare l'ordinanza. Secondo quanto riportato da Bloomberg Law, la sentenza conteneva citazioni inventate e interpretazioni errate di precedenti giudiziari - errori che ricordano da vicino le cosiddette "allucinazioni" dell'intelligenza artificiale .

Il caso CorMedix

A sollevare la questione è stato l'avvocato Andrew Lichtman, che ha inviato una lettera al giudice Julien Xavier Neals del tribunale del New Jersey. Nella missiva, Lichtman ha evidenziato "una serie di errori" nel rifiuto del giudice di accettare la richiesta di archiviazione da parte di CorMedix. Tra gli sbagli indicati figurano tre casi citati in modo scorretto e numerose citazioni inventate, erroneamente attribuite a sentenze esistenti.

A seguito della segnalazione, il tribunale ha pubblicato una nuova nota nel registro giudiziario, in cui si afferma che la precedente "opinione e ordinanza sono state emesse per errore" e che una nuova versione sarà resa disponibile. Mentre piccole correzioni post-sentenza non sono inusuali nei tribunali (come la modifica di errori grammaticali o di formattazione), la rimozione o revisione sostanziale di interi paragrafi è rara e segnala un problema più profondo.