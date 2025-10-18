Google Play Store svela in anticipo app e giochi per Android XR

Ormai manca pochissimo alla presentazione ufficiale del visore Galaxy XR di Samsung. In questi giorni abbiamo assistito a diverse indiscrezioni, a innumerevoli rendering e, infine, all'annuncio del nuovo evento che si terrà il 21 ottobre (alle 4:00 del mattino del 22 ottobre, nel nostro caso). Ebbene, nel Play Store è apparsa una sezione dedicata proprio al nuovo visore e alle app compatibili. Vediamo meglio di che si tratta.
Play Store e la sezione dedicata al nuovo visore
A scoprire questa nuova sezione è stato un utente di Reddit. Dai suoi screenshot è possibile notare alcune app e giochi, come NFL Pro Era, Vacation Simulator e Naver CHZZK XR. Inoltre, pare sia presente Virtual Desktop, che permette di connettersi in modalità wireless al proprio computer, in modo da accedere ai vari contenuti (film, web o altro ancora).
Chiaramente questa è solo una piccola selezione delle app che saranno disponibili ufficialmente, quindi vi aggiorneremo tra pochi giorni, quando finalmente potremo scoprire ogni singolo dettaglio dedicato al nuovo dispositivo. Come vi abbiamo detto, ormai manca davvero poco alla sua presentazione ufficiale, prevista per il 22 ottobre alle 4 del mattino (in Italia).
Cosa sappiamo di Project Moohan
Il Galaxy XR, noto anche come Project Moohan, è il primo prodotto innovativo realizzato per Android XR, piattaforma aperta e scalabile che dovrebbe offrire agli utenti esperienze ancora più coinvolgenti e funzionali. Particolare attenzione è stata dedicata al comfort, con ampie imbottiture su fronte, viso e nuca. Per quanto riguarda i controlli e l'interfaccia, sappiamo che sarà presente il tracciamento vocale e oculare, ma gli utenti potrebbero utilizzare anche dei controller con stick analogici e pulsanti aggiuntivi (quest'ultima indiscrezione è da confermare).
Inoltre, il Galaxy XR offrirà l'audio spaziale con woofer e tweeter, che dovrebbe quindi fornire un ascolto ancora più immersivo. Non mancheranno nuovi modi di connettersi sfruttando l'intelligenza artificiale, ma vi informeremo con tutte le caratteristiche e funzionalità ufficiali tra pochissimo.