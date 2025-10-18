Google Play Store svela in anticipo app e giochi per Android XR

Ormai manca pochissimo alla presentazione ufficiale del visore Galaxy XR di Samsung . In questi giorni abbiamo assistito a diverse indiscrezioni, a innumerevoli rendering e, infine, all'annuncio del nuovo evento che si terrà il 21 ottobre (alle 4:00 del mattino del 22 ottobre, nel nostro caso). Ebbene, nel Play Store è apparsa una sezione dedicata proprio al nuovo visore e alle app compatibili. Vediamo meglio di che si tratta.

Play Store e la sezione dedicata al nuovo visore

A scoprire questa nuova sezione è stato un utente di Reddit. Dai suoi screenshot è possibile notare alcune app e giochi, come NFL Pro Era, Vacation Simulator e Naver CHZZK XR. Inoltre, pare sia presente Virtual Desktop, che permette di connettersi in modalità wireless al proprio computer, in modo da accedere ai vari contenuti (film, web o altro ancora).

Chiaramente questa è solo una piccola selezione delle app che saranno disponibili ufficialmente, quindi vi aggiorneremo tra pochi giorni, quando finalmente potremo scoprire ogni singolo dettaglio dedicato al nuovo dispositivo. Come vi abbiamo detto, ormai manca davvero poco alla sua presentazione ufficiale, prevista per il 22 ottobre alle 4 del mattino (in Italia).