Caratteristiche e design del visore Galaxy XR svelati in un leak: ecco come sarà

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato del visore Samsung XR , noto anche come Project Moohan. Ebbene, un nuovo leak svela nel dettaglio le caratteristiche del dispositivo, dal design all'interfaccia, fino alle specifiche tecniche. Ecco quindi come sarà.

Il design del Galaxy XR di Samsung

Queste informazioni sono state riportate da Android Headlines. Sono stati condivisi nuovi render, stavolta molto più dettagliati, dato che mostrano il visore da ogni angolazione. Il dispositivo presenta infatti un'ampia imbottitura per la fronte, ma anche per il viso e per la nuca, in modo da offrire maggiore comfort. Dalle immagini possiamo vedere una cinghia che avvolge la testa, mentre sul lato sinistro è presente un connettore per la batteria esterna che alimenta il dispositivo.

Dall'altro lato troviamo invece un touchpad per il controllo dell'interfaccia, ma la cinghia contiene anche due altoparlanti a due vie, mentre sul retro è presente una rotella che permette di gestire meglio la visibilità del visore, affinché possa adattarsi alla testa dell'utente. Per quanto riguarda l'audio, il Galaxy XR offrirà l'audio spaziale con woofer e tweeter, quindi dovrebbe garantire un suono migliore e ancora più immersivo.

Nella parte frontale si trovano sette sensori nascosti sotto il vetro, mentre nella parte superiore sono presenti due pulsanti (rispettivamente per controllare il volume e per aprire il launcher delle applicazioni). A proposito di sensori, questi servono a tracciare i movimenti oculari grazie a quattro telecamere dedicate. È presente anche il tracciamento vocale, reso possibile da microfoni integrati in grado di captare i suoni provenienti da qualsiasi direzione.

Per quanto riguarda il display, il Galaxy XR dovrebbe essere dotato di micro-oled 4K ad alta risoluzione (29 milioni di pixel a fronte dei 23 milioni del Vision Pro).