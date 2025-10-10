Battlefield 6 ricrea i luoghi reali in modo fedele? Un video fa un confronto tra gioco e Google Maps

Battlefield 6 è un gioco visivamente d'impatto, ma esattamente quanto sono realistiche le sue ambientazioni? Non parliamo della qualità delle texture e dei poligoni, ma della fedeltà alla realtà, ai veri luoghi che stanno alla base delle mappe del videogioco.

Il video di confronto di Battlefield 6

Il filmato mostra vari luoghi del videogioco e poi le ambientazioni reali e quando possibile cerca di mostrare una zona delle mappe dell'FPS e di fianco una fotografia dello stesso scorcio nella realtà. Ovviamente non è sempre possibile fare un confronto perfetto, ma il risultato è mediamente di qualità.

Per quanto riguarda i luoghi mostrati, il video ci fa vedere Gibilterra e New York, due delle più importanti zone del videogioco e sicuramente aree semplici da confrontare grazie ai dati di Google Maps.

Ciò che possiamo vedere è che DICE non ha cercato di proporre una riproduzione 1 a 1 delle varie mappe, ma ha preferito raggiungere un senso di autenticità, concedendosi alcune libertà, con anche interi edifici mancanti e varie differenze estetiche. Il tutto è probabilmente anche conseguenza del fatto che in alcuni frangenti il game design aveva certe priorità e ha quindi "battuto" la ricerca di fedeltà visiva.

Se invece vi domandate come gira Battlefield 6 su PS5, ecco l'analisi di Digital Foundry.