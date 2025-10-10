0

Battlefield 6 ricrea i luoghi reali in modo fedele? Un video fa un confronto tra gioco e Google Maps

Battlefield 6 ci porta nel corso della storia e dei match online in una serie di luoghi reali, ma quanto sono fedeli? Un video confronto ci dà una risposta mettendo fianco a fianco gioco e Google Maps

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/10/2025
Una città di Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Articoli News Video Immagini

Battlefield 6 è un gioco visivamente d'impatto, ma esattamente quanto sono realistiche le sue ambientazioni? Non parliamo della qualità delle texture e dei poligoni, ma della fedeltà alla realtà, ai veri luoghi che stanno alla base delle mappe del videogioco.

Una risposta arriva dal nuovo video confronto di ElAnalistaDeBits, che mette fianco a fianco Battlefield 6 e il mondo (tramite Google Maps).

Il video di confronto di Battlefield 6

Il filmato mostra vari luoghi del videogioco e poi le ambientazioni reali e quando possibile cerca di mostrare una zona delle mappe dell'FPS e di fianco una fotografia dello stesso scorcio nella realtà. Ovviamente non è sempre possibile fare un confronto perfetto, ma il risultato è mediamente di qualità.

Per quanto riguarda i luoghi mostrati, il video ci fa vedere Gibilterra e New York, due delle più importanti zone del videogioco e sicuramente aree semplici da confrontare grazie ai dati di Google Maps.

Gli abbonati PS Plus hanno XP extra su Battlefield 6, ma devono seguire una regola precisa Gli abbonati PS Plus hanno XP extra su Battlefield 6, ma devono seguire una regola precisa

Ciò che possiamo vedere è che DICE non ha cercato di proporre una riproduzione 1 a 1 delle varie mappe, ma ha preferito raggiungere un senso di autenticità, concedendosi alcune libertà, con anche interi edifici mancanti e varie differenze estetiche. Il tutto è probabilmente anche conseguenza del fatto che in alcuni frangenti il game design aveva certe priorità e ha quindi "battuto" la ricerca di fedeltà visiva.

Se invece vi domandate come gira Battlefield 6 su PS5, ecco l'analisi di Digital Foundry.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Battlefield 6 ricrea i luoghi reali in modo fedele? Un video fa un confronto tra gioco e Google Maps