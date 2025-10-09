Come gira Battlefield 6 su PS5? Ecco l'analisi di Digital Foundry

Come gira Battlefield 6 su PS5? L'analisi di Digital Foundry fornisce una risposta, seppure limitata in questo caso alla sola console Sony, che a quanto pare si comporta piuttosto bene con il nuovo capitolo della serie prodotta da Electronic Arts.

Oliver Mackenzie ha parlato di una campagna ricca di sequenze spettacolari, esplosioni e detriti, particellari eccellenti e un'ottima resa del sistema di distruzione che ha reso celebre la serie. I personaggi sono dotati di ottime animazioni e l'azione vanta una grande fisicità, anche se solo alcune missioni spezzano la linearità di base.

In termini di prestazioni, su PlayStation 5 il gioco gira in modalità bilanciata a una risoluzione vicina ai 1440p utilizzando tecniche di upscaling come la FSR, puntando a un frame rate di 60 fotogrammi al secondo e producendo un'immagine nitida e stabile, con anche una buona implementazione del motion blur.

È presente una modalità prestazioni a 120 Hz che risulta in 90-95 fps di media a circa 1080p, con solo piccoli difetti che però non vanno a incidere sulla godibilità generale dell'esperienza.