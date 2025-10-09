Bye Sweet Carole è disponibile da oggi e ha un trailer di lancio

Come detto, Bye Sweet Carole vanta uno stile grafico che ricorda da vicino quello dei classici Disney e l'animazione dei cartoni degli anni '30 e '40, andando a creare un evidente contrasto rispetto alle tematiche dell'avventura.

La dimensione onirica in cui la protagonista è stata proiettata vede la presenza di alcune figure inquietanti , che non proveranno ad acciuffare Lana mentre quest'ultima cercherà di risolvere gli enigmi necessari per poter scoprire cosa sia accaduto alla sua amica.

Il trailer di lancio di Bye Sweet Carole conferma che la nuova avventura diretta da Chris Darril e caratterizzata da uno stile vicino a quello dei classici Disney è disponibile da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Un omaggio appassionato

Annunciato nel 2021, Bye Sweet Carole sembra essere riuscito a portare sullo schermo quel peculiare mix a cui Darril puntava, introducendo anche meccaniche originali come la possibilità di trasformarsi in un coniglio per superare ostacoli o fuggire da eventuali pericoli.

Il game director italiano ha descritto la sua opera come una lettera d'amore ai grandi classici dell'animazione e alle avventure degli anni '90, capace al contempo di affrontare argomenti profondi e di comportarsi da vero e proprio horror psicologico.