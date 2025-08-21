Bye Sweet Carole ha una data di uscita: l'avventura horror in stile film classici Disney è sempre più vicina

Le edizioni fisiche saranno disponibili per PlayStation 5 e Nintendo Switch.

L'editore Maximum Entertainment e lo sviluppatore Little Sewing Machine hanno annunciato che il gioco horror animato in stile Disney Bye Sweet Carole sarà pubblicato per PlayStation 5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch e PC tramite Steam il 9 ottobre .

Il trailer di Bye Sweet Carole

Bye Sweet Carole è un gioco thriller horror ispirato ai più grandi film d'animazione e creato da Chris Darril, già autore di Remothered.

La storia segue la giovane Lana Benton che, spinta dal terrificante Mr. Kyn noto anche come "Old Hat", si ritrova catapultata in un misterioso giardino incantato dove deve affrontare creature minacciose e inquietanti. Dopo aver scoperto una serie di lettere di un certo "French", Lana decide di seguire l'ultima traccia conosciuta di Carole Simmons, una ragazza della sua stessa età che apparentemente è fuggita da Bunny Hall, un orfanotrofio del XIX secolo. L'edificio è ora infestato da una colonia di conigli selvatici in grado di aprire un portale dimensionale verso il regno di Corolla.

L'intero gioco è disegnato a mano e, come detto, richiama i grandi classici di Disney come Biancaneve e La bella addormentata nel bosco, ma con uno stile horror che non è assolutamente proprio della Casa del Topo. Il trailer suggerisce che non mancheranno anche sequenze musical, perfettamente in linea con la fonte di ispirazione.