Bye Sweet Carole per PS5 è disponibile in preordine su Amazon

Su Amazon è disponibile Bye Sweet Carole in preordine per PS5 a 39,99 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Come vi abbiamo già anticipato, si tratta di un preordine, dato che il gioco uscirà ufficialmente il 9 ottobre 2025. Il prodotto (si tratta dell'edizione fisica) è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il 13 ottobre, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Cos'è Bye Sweet Carole
Si tratta di un nuovo gioco horror in stile Disney, sviluppato da Little Sewing Machine e presto pubblicato da Maximum Entertainment, in uscita il 9 ottobre. Creato da Chris Darril (autore di Remothered), questo gioco thriller segue le vicende di Lana Benton, una giovane protagonista che si ritrova in un giardino misterioso.
In questo luogo troverà innumerevoli creature inquietanti e cercherà Carole Simmons, una sua coetanea fuggita da Bunny Hall, un orfanotrofio ora infestato da conigli selvatici che possono aprire un portale dimensionale verso il regno di Corolla. Inoltre, il gioco è disegnato interamente a mano. Vi interessa? Fatecelo sapere nei commenti!