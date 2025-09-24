Silent Hill f scatena dei fan, che o non lo considerano un vero Silent Hill, o vogliono sessualizzare Hinako

Silent Hill f è attualmente giocabile in anticipo da chi lo ha prenotato in versione Deluxe. Le prime recensioni sono generalmente positive. Ad esempio su Steam ha l'87% di giudizi entusiasti, che applaudono alla nuova direzione presa dalla serie, ma pare che un nocciolo duro di fan non abbia accettato la svolta e stia facendo di tutto per infangarlo, pubblicando topic a raffica nel forum ufficiale pieni di insulti e di strane richieste.
Offensivo e senza fanservice
A parte le rimostranze per le prestazioni del gioco su PC, effettivamente non proprio eccezionali, ci sono accuse generiche che vengono mosse al gioco. Ad esempio, l'utente Labubu King lo accusa di essere un "rito di umiliazione per i fan", peggiore di Silent Hill 2 Remake e Homecoming. Sostanzialmente afferma che si tratta di un horror generico con attaccato il nome della serie di Konami.
Se di messaggi con questi toni è pieno il forum, peggiori ancora sono quelli che chiedono di poter sessualizzare maggiormente la protagonista Hinako, come tal Not Telling che va alla ricerca di chi lo sta facendo, o come tal Pomni, che chiede più fanservice, riprendendo un celebre slogan di Donald Trump.
Attenzione, perché adesso daremo una grossa anticipazione su Silent Hill f. Se non volete sapere niente della storia, evitate di leggere oltre.
Considerate che nel gioco la protagonista Hinako appare con le fattezze di una quattordicenne, nonostante la sua età sia maggiore (come viene raccontato).
Chiaramente non possono mancare le accuse di "gioco woke", per via del fatto che la storia è collegata ad alcune vicende del femminismo giapponese.
Non riportiamo link, perché la moderazione sta attivamente cancellato certi thread, soprattutto quelli al limite della pedofilia.