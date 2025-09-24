Silent Hill f scatena dei fan, che o non lo considerano un vero Silent Hill, o vogliono sessualizzare Hinako

Silent Hill f è attualmente giocabile in anticipo da chi lo ha prenotato in versione Deluxe. Le prime recensioni sono generalmente positive. Ad esempio su Steam ha l'87% di giudizi entusiasti, che applaudono alla nuova direzione presa dalla serie, ma pare che un nocciolo duro di fan non abbia accettato la svolta e stia facendo di tutto per infangarlo, pubblicando topic a raffica nel forum ufficiale pieni di insulti e di strane richieste.