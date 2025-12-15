L'attrice di Silent Hill f l'ha giocato in diretta e aveva paura di dover fare una conferenza stampa di scuse

L'attrice ha quindi parlato della propria esperienza con la testata giapponese Game*Spark e possiamo leggere le sue parole in inglese grazie alla traduzione di Automaton Media.

Konatsu Kato - la doppiatrice e performer di motion capture che ha interpretato Hinako Shimizu, protagonista di Silent Hill f - ha provato il gioco per la prima volta in diretta su un canale YouTube chiamato in modo molto diretto "La persona di Silent Hill f gioca al gioco".

Le parole dell'attrice di Silent Hill f

Kato spiega che era nervosa in quanto non è né una gamer né una streamer, quindi la diretta era una doppia nuova esperienza. Temeva addirittura che tutto sarebbe finito con la necessità di fare "una conferenza stampa di scuse".

In realtà le cose sono andate molto bene e "tantissime persone mi hanno accettata con positività: mi sento come se il mondo mi avesse salvata. Voglio urlare 'ARIGATO!'", ovvero "grazie". La diretta streaming è quindi proseguita: la prima è avvenuta a ottobre e per il momento sono disponibili 11 puntate. Tutte hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni, con il primo video che ha oltre 5 milioni di visualizzazioni.

Parlando del gioco, Kato afferma che Silent Hill f è "troppo spaventoso", "follemente spaventoso" e "veramente bello". In effetti è un modo per descrivere l'avventura horror di Konami.

