Return to Silent Hill: ecco il trailer ufficiale in italiano, cosa sapere su uscita e cast

Midnight Factory ci ha consentito di vedere in anteprima il trailer di Return to Silent Hill , che segue il successo del film del 2006 di Christophe Gans. I più attenti, inoltre, potranno sentire anche un altro dettaglio del trailer: il celebre compositore Akira Yamaoka ha firmato la colonna sonora della pellicola, dopo aver lavorato a quella di Silent Hill 2 e vari altri capitoli della saga fino al 2009, con Silent Hill: Shattered Memories.

Se avete amato Silent Hill 2, allora siamo certi che non vedrete l'ora di andare a vedere Return to Silent Hill , il film live-action di Konami basato sull'iconico horror del 2001. La nuova pellicola sarà nelle sale italiane a partire dal 22 gennaio 2026 , ma se non riuscite a resistere, allora abbiamo un regalo per voi: il trailer italiano ufficiale del film, in esclusiva.

Il trailer di Return to Silent Hill

Return to Silent Hill è l'importante ritorno al cinema di una delle saghe horror più amate al mondo, che sta vivendo una nuova giovinezza grazie al remake del secondo capitolo e al nuovo videogioco Silent Hill f, che rivoluziona la saga abbandonando la lugubre cittadina americana che dà il nome alla serie, portandoci in Giappone.

Il film si focalizzerà sul mondo di Silent Hill 2 e racconterà ancora una volta la storia di James e Mary: i due formano una coppia ideale dato che sono giovani, attraenti e legati da un amore profondo. Un idillio che comincia a scricchiolare quando scelgono di trasferirsi nell'appartamento di lei, nella suggestiva cittadina di Silent Hill. Ben presto qualcosa si incrina e nulla sarà più come prima. James cade preda dell'alcol ed è perseguitato dal ricordo di Mary. Un ricordo che finisce per riportarlo a Silent Hill.

Le rive del lago, un tempo vivaci, sono ormai un luogo desolato dominato da morte e distruzione. Addentrandosi nelle strade vuote della città, James vede emergere dalla nebbia inquietanti figure. Il suono della sirena dà inizio a un purgatorio allucinato in cui incubo e realtà si mescolano, accompagnandolo in un viaggio che mette a nudo colpe, ossessioni e segreti sepolti.

Il trailer introduce tutto questo, ma ci permette anche di ammirare il modo in cui la città è stata ricreata. L'atmosfera lugubre è data dall'immancabile nebbia e dalla cenere che ricopre ogni cosa. Come se questo non fosse abbastanza tra i vicoli di Silent Hill possiamo notare anche spaventose creature, realizzate con un'ottima computer grafica. Tra queste spicca, ovviamente, l'iconico Pyramid Head, sempre pronto a inseguire James e a farlo a pezzi.

Più in generale, l'atmosfera che il trailer permette di respirare pare essere stata ricreata ottimamente: da quanto possiamo vedere la pellicola consentirà di rivivere la storia del videogioco in un nuovo formato, senza perdere quel senso di tensione e horror che lo contraddistingue.

La locandina di Return to Silent Hill

Secondo gli autori, Return to Silent Hill mira a rispettare l'opera originale creando un film che i fan possano amare, ma vuole anche realizzare una esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati degli horror a 360 gradi.

Sono passati venti anni dal primo film e il regista Christophe Gans torna a Silent Hill per sfruttare l'evoluzione tecnologica e raccontare una storia ancora più d'impatto.

Konami sta certamente puntando su Silent Hill e l'impegno verso questa pellicola sembra dimostrarlo. D'altra parte Silent Hill f è stato un grande successo e l'editore giapponese vuole espandere ulteriormente la serie.