Nintendo Switch App si aggiorna con varie novità, ma potrebbe non funzionare più sui vostri smartphone

L'app mobile di Nintendo Switch è stata aggiornata ed è arrivata alla versione 3.2.0, la quale introduce nuove funzionalità ma toglie il supporto ai più vecchi sistemi operativi di iOS e Android.

Le novità per la Nintendo Switch App

Prima di tutto, è importante notare che dopo questo aggiornamento Nintendo Switch App non supporterà più le versioni di iOS precedenti a iOS 16. Se il vostro dispositivo Apple utilizza un sistema operativo più vecchio, non potrete più accedere all'app. Allo stesso modo, chi è su Android vedrà l'app bloccarsi se dispone di un sistema operativo precedente ad Android 9.

Per quanto riguarda le nuove funzionalità, questo aggiornamento per l'app di Nintendo Switch fa sì che la notifica di segnalazione dell'arrivo online di un amico mostri ora il nome del software che sta utilizzando, se la cosa è applicabile. Inoltre, è ora possibile mandare richieste d'amicizia agli utenti con i quali si ha chiacchierato in una sessione GameChat.

Aggiungiamo che ora si possono copiare gli hashtag di un videogioco tramite i dettagli di una immagine o di un video. Inoltre, con questo aggiornamento si può creare un album Nintendo Switch App nell'applicazione iOS Photo. Per poter usare questa funzionalità la si deve però attivare tramite le Impostazioni.

Infine, sono stati risolti vari bug (non meglio specificati) ed è stato corretto un problema che alle volte causava un cambiamento nell'ordine delle immagini e dei video, quando se ne scaricavano diversi in un colpo solo.

Segnaliamo infine che Nintendo sarà alla Milan Games Week & Cartoomics con Nintendo Switch 2 e Metroid Prime 4: Beyond.