Nintendo sarà alla Milan Games Week & Cartoomics con Nintendo Switch 2 e Metroid Prime 4: Beyond

Oltre a far provare i giochi, lo spazio includerà una photo opportunity ispirata a Leggende Pokémon: Z-A e aree dedicate a My Nintendo, My Nintendo Store e Filtro Famiglia.

Dal 28 al 30 novembre, Milan Games Week & Cartoomics tornerà a Fiera Milano. Nintendo ha annunciato che sarà presente nell'area Electric Town, padiglione 18, con uno stand di circa 1000 m² e oltre 110 postazioni dedicate alle novità di Nintendo Switch 2 , tra le quali l'attesissimo Metroid Prime 4: Beyond .

L'edizione di quest'anno offrirà numerose anteprime. Tra le più attese spicca il già citato Metroid Prime 4: Beyond, in uscita il 4 dicembre su Nintendo Switch 2. Capcom presenterà le demo italiane di Resident Evil Requiem (27 febbraio 2026), che fonde esplorazione, enigmi e combattimenti con possibilità di alternare prima e terza persona, e Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (13 marzo 2026), un gioco di ruolo a turni in cui i Rider allevano Monstie per esplorare nuove terre. Farà il suo debutto anche Elden Ring Tarnished Edition, per la prima volta provabile su Nintendo Switch 2.

La protagonista di Resident Evil Requiem

Lo stand Nintendo, di suo, offrirà tantissime esperienze di gioco: Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Hyrule Warriors: L'era dell'esilio, Kirby Air Riders e Leggende Pokémon: Z-A con statue di Mega Lucario e Mega Gardevoir e un'area con giocatori esperti. Non mancheranno Super Mario Party Jamboree, Super Mario Galaxy 1+2, la collezione retrò Nintendo GameCube - Nintendo Classics, Pikmin 4 e molti titoli partner come Hollow Knight: Silksong, Hades II, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE e Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Insomma, sarà un'area davvero ricca.

Infine, l'area My Nintendo permetterà di ottenere punti e gadget esclusivi, mentre la zona Filtro Famiglia offrirà informazioni sulle funzioni di parental control.