Un trailer presenta la Stagione 1 della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7

La Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 7 introdurrà parecchie novità anche per la modalità Zombie, così Treyarch e Activision hanno pensato bene di dedicare un nuovo trailer del gameplay a questa parte dell'esperienza.

Il fulcro dell'aggiornamento, in arrivo il 4 dicembre, è rappresentato dalla mappa Astra Malorum, che sarà disponibile al lancio della Stagione 1 e condurrà i protagonisti della modalità Zombie in un'inedita fase della loro ricerca di un altro Shadowsmith, trasportandoli in un luogo che sembra uscito da un romanzo di fantascienza del secolo scorso.

Si tratta di un antico osservatorio del primo Novecento, ormai ridotto a relitto sospeso tra gli anelli scintillanti di Saturno, sorvegliato dalla potente sentinella robot O.S.C.A.R., che vediamo nell'immagine qui sopra e che non mancherà di darci del filo da torcere.

Il robot può infatti attivare il Drone Shield, che lo rende immune ai danni, e utilizzare la devastante carica Tesla Field per colpire qualsiasi bersaglio si trovi nei paraggi, sfruttando peraltro un sistema di ologrammi per richiamare orde di zombie che possano supportare le sue strategie offensive.