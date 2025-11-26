0

Yakuza Kiwami 2 girerà a 6ofps su PS5 e Xbox Series X, ma non su Nintendo Switch 2

Sega ha svelato in forma ufficiale a quanto girerà Yakuza Kiwami 2 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   26/11/2025
Un momento di Yakuza Kiwami 2
Yakuza Kiwami 2
Yakuza Kiwami 2
News

L'editore giapponese Sega ha svelato in via ufficiale a quanti fotogrammi al secondo girerà Yakuza Kiwami 2 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2. Lo ha fatto nella sezione delle domande e risposte dedicate al gioco sul suo sito ufficiale, rispondendo a una domanda relativa alle prestazioni del gioco sulle diverse macchine.

Prestazioni

La domanda è molto diretta: Quali sono le principali differenze tra la versione Nintendo Switch 2, la versione PlayStation 5 e la versione Xbox Series X e S di Yakuza Kiwami 2?

Il protagonista di Yakuza Kiwami 2
Il protagonista di Yakuza Kiwami 2

La risposta lo è altrettanto: la versione per Nintendo Switch 2 gira a 30 FPS, mentre la versione per PS5/Xbox Series X e S gira a 60 FPS.

Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 hanno un trailer di lancio su Nintendo Switch 2 Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 hanno un trailer di lancio su Nintendo Switch 2

Poche ore fa abbiamo appreso che Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2 si potranno aggiornare alle versioni PS5 e Xbox Series X|S, a patto di voler pagare per avere la nuova verisone.

Yakuza Kiwami 2 sarà disponibile a partire dall'8 dicembre. Le versioni Xbox e PlayStation non saranno aggiornabili nel caso si possegga il gioco tramite PlayStation Plus o Xbox Game Pass. Inoltre, non c'è la possibilità di usare i vecchi salvataggi con le nuove versioni, fatto che costringerà molti a rigiocarsi l'intero titolo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Yakuza Kiwami 2 girerà a 6ofps su PS5 e Xbox Series X, ma non su Nintendo Switch 2