Yakuza Kiwami 2 girerà a 6ofps su PS5 e Xbox Series X, ma non su Nintendo Switch 2

L'editore giapponese Sega ha svelato in via ufficiale a quanti fotogrammi al secondo girerà Yakuza Kiwami 2 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2 . Lo ha fatto nella sezione delle domande e risposte dedicate al gioco sul suo sito ufficiale, rispondendo a una domanda relativa alle prestazioni del gioco sulle diverse macchine.

Prestazioni

La domanda è molto diretta: Quali sono le principali differenze tra la versione Nintendo Switch 2, la versione PlayStation 5 e la versione Xbox Series X e S di Yakuza Kiwami 2?

Il protagonista di Yakuza Kiwami 2

La risposta lo è altrettanto: la versione per Nintendo Switch 2 gira a 30 FPS, mentre la versione per PS5/Xbox Series X e S gira a 60 FPS.

Poche ore fa abbiamo appreso che Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2 si potranno aggiornare alle versioni PS5 e Xbox Series X|S, a patto di voler pagare per avere la nuova verisone.

Yakuza Kiwami 2 sarà disponibile a partire dall'8 dicembre. Le versioni Xbox e PlayStation non saranno aggiornabili nel caso si possegga il gioco tramite PlayStation Plus o Xbox Game Pass. Inoltre, non c'è la possibilità di usare i vecchi salvataggi con le nuove versioni, fatto che costringerà molti a rigiocarsi l'intero titolo.