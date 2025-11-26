0

Il notebook acer Nitro V 15 con RTX 5060 e Intel Core i7 è in sconto su Amazon per il Black Friday

Tra le offerte di Amazon troviamo il notebook acer Nitro V 15 con SSD da 1 TB al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/11/2025
Notebook acer Nitro V 15

Su Amazon è disponibile il notebook acer Nitro V 15 a 999 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 1.062,36 €, e il prezzo mediano di 1.149 €, permettendoti di risparmiare il 13%. Si tratta del prezzo più basso, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del notebook

Si tratta in questo caso della versione con processore Intel Core i7-13620H e scheda video NVIDIA RTX 5060 8 GB GDDR7, con RAM 16 GB e SSD da 1 TB. Il display da 15.6" Full HD da 165 Hz offre colori brillanti e immagini perfette in ogni contesto.

Sono inoltre presenti diversi strumenti audio e funzioni basate sull'intelligenza artificiale, ma potrai anche monitorare le temperature interne e le impostazioni delle prestazioni grazie a NitroSense. Quest'ultimo è un sistema intuitivo e facile da usare, per avere tutto sotto controllo in pochi istanti.

