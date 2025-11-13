Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 hanno un trailer di lancio su Nintendo Switch 2

Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 approdano su Nintendo Switch 2 e parlano italiano

SEGA ha pubblicato il trailer di lancio di Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 su Nintendo Switch 2 : entrambi i giochi sono disponibili a partire da oggi su eShop, acquistabili singolarmente oppure in un conveniente bundle .

Fra Kamurocho e Sotenbori

In attesa dell'uscita di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 si pongono come due avventure irrinunciabili per chi ha apprezzato Yakuza 0: Director's Cut per Nintendo Switch 2 e vuole continuare la saga di Kazuma Kiryu.

Le storie dei primi due capitoli vedono l'ex Dragone di Dojima affrontare numerose peripezie: in Yakuza Kiwami si trova fra le strade di Kamurocho a difendere una bambina che pare sia figlia della ragazza di cui era innamorato, e che ha perso di vista dopo essersi assunto la responsabilità di un omicidio che non aveva commesso.

In Yakuza Kiwami 2, Kiryu torna in azione in seguito all'uccisione di un amico, promettendogli di gestire le trattative per una tregua fra il Clan Tojo e l'Alleanza Omi, e recandosi a Sotenbori per confrontarsi con il suo corrispettivo del Kansai: Ryuji Goda.