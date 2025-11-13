Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 hanno un trailer di lancio su Nintendo Switch 2

SEGA ha pubblicato il trailer di lancio di Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 su Nintendo Switch 2: entrambi i giochi sono disponibili a partire da oggi su eShop, acquistabili singolarmente oppure in un conveniente bundle.
Come saprete, si tratta dei remake dei primi due capitoli della serie SEGA, dotati di una grafica ridisegnata da zero e di nuove meccaniche che ne arricchiscono il gameplay, vedi ad esempio i diversi stili di combattimento a disposizione di Kazuma Kiryu in Yakuza Kiwami.
Sul fronte dei contenuti, Yakuza Kiwami 2 include anche una breve campagna con protagonista Goro Majima che si pone come un sequel rispetto alla storia del personaggio nel prequel Yakuza 0, e vede l'emozionante ritorno di alcuni volti noti.
Entrambi i giochi, infine, vantano per la prima volta i sottotitoli in italiano: un extra di indubbio valore sul piano dell'accessibilità di un'esperienza che proprio dal punto di vista narrativo riesce a esprimersi al meglio.
Fra Kamurocho e Sotenbori
In attesa dell'uscita di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 si pongono come due avventure irrinunciabili per chi ha apprezzato Yakuza 0: Director's Cut per Nintendo Switch 2 e vuole continuare la saga di Kazuma Kiryu.
Le storie dei primi due capitoli vedono l'ex Dragone di Dojima affrontare numerose peripezie: in Yakuza Kiwami si trova fra le strade di Kamurocho a difendere una bambina che pare sia figlia della ragazza di cui era innamorato, e che ha perso di vista dopo essersi assunto la responsabilità di un omicidio che non aveva commesso.
In Yakuza Kiwami 2, Kiryu torna in azione in seguito all'uccisione di un amico, promettendogli di gestire le trattative per una tregua fra il Clan Tojo e l'Alleanza Omi, e recandosi a Sotenbori per confrontarsi con il suo corrispettivo del Kansai: Ryuji Goda.