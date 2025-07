Yakuza Kiwami 1 & 2 arrivano su Nintendo Switch 2, per la prima volta con sottotitoli in italiano

Entrambi i giochi saranno disponibili sulla nuova console a partire dal 13 novembre di quest'anno e, per la prima volta, includeranno i sottotitoli in lingua italiana . Yakuza Kiwami, già disponibile su Switch 1 dallo scorso ottobre, proporrà su Switch 2 una grafica migliorata e un framerate ottimizzato. Chi possiede la versione per Switch 1 potrà acquistare l'aggiornamento alla nuova versione a un prezzo scontato.

I primi due capitoli della serie su Switch 2

Yakuza Kiwami è il remake del primo capitolo della serie, uscito originariamente nel 2005. Ricostruito con un motore grafico moderno, offre combattimenti più fluidi, nuove scene e una narrazione più intensa. La storia segue Kazuma Kiryu, membro del clan Tojo, che sconta dieci anni di carcere per proteggere un amico. Al suo ritorno, Kamurocho è cambiata, dieci miliardi di yen sono scomparsi, e una bambina di nome Haruka diventa il fulcro di una guerra tra clan in cui Kiryu si ritrova coinvolto.

Yakuza Kiwami 2, remake del secondo capitolo, è ambientato un anno dopo. Kiryu, ritiratosi dalla yakuza, è costretto a tornare in azione dopo l'omicidio del capo del clan Tojo. Dovrà affrontare Ryuji Goda, il "Drago di Kansai", in una lotta per il controllo tra Tokyo e Osaka.

L'approdo su Nintendo Switch 2 rappresenta un'ottima notizia, così come l'aggiunta dei sottotitoli in italiano, che rende entrambi i giochi più accessibili ai nuovi giocatori. E per i fan di lunga data, è anche un'ottima occasione per rigiocare i due capostipiti della serie.