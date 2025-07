Plants vs Zombie Replanted è stato annunciato al Nintendo Direct

L'annuncio cita ovviamente solo per versioni per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 , ma arriverà anche su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S .

I leak lo avevano già svelato, ma durante il Nintendo Direct è arrivata la conferma: Plants vs Zombie Replanted è pronto al ritorno il 23 ottobre 2025 .

Il trailer di Plants vs Zombie Replanted

Il trailer di Plants vs Zombie Replanted ci presenta brevemente le caratteristiche fondamentali di questo pacchetto: includerà tutti i contenuti dell'originale ma anche nuove modalità, sfide e non solo.

Questa versione proporrà una grafica HD ripulita e includerà la modalità cooperativa e PvP in locale per due giocatori. Le prenotazioni dovrebbero essere disponibili a breve, ma al momento della scrittura non paiono ancora esserci le pagine degli store attive.