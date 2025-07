Un nuovo Nintendo Direct sarebbe in arrivo dopo l'uscita di Donkey Kong Bananza, per un noto leaker

Si torna a parlare di un possibile Nintendo Direct in arrivo, anche in questo caso partendo da una voce di corridoio assolutamente non confermata ma che proviene da una fonte piuttosto nota, ovvero il leaker "Nate the Hate" il quale sostiene che l'evento dovrebbe svolgersi dopo il lancio di Donkey Kong Bananza.

La fonte in questione non ha proprio un'affidabilità totale, anzi si è dimostrata piuttosto incostante, ma di recente ha azzeccato qualcosa e pertanto proviamo a prenderla in considerazione anche in questo caso, soprattutto perché una presentazione da parte di Nintendo è comunque probabile, considerando che siamo in un periodo particolarmente fervido di novità per la compagnia.

Con la recente uscita di Nintendo Switch 2, in effetti, potrebbe essere un momento particolarmente favorevole per presentare delle novità in arrivo sulla nuova console, specialmente dopo il lancio di Donkey Kong Bananza che rappresenta uno dei pochi titoli di rilievo appositamente sviluppati per questa.