Quanto vendettero Halo 4 e Halo 5: Guardians? Tanto, stando a un ex 343 Industries

Stando a quanto riportato sul profilo LinkedIn di Chris Haluke, ex lead designer presso 343 Industries, Halo 4 e Halo 5: Guardians , hanno venduto quasi 10 milioni di unità ciascuno in tutto il mondo. Haluke è stato coinvolto nello sviluppo di entrambi, insieme a un team di oltre 150 persone.

Dati contrastanti

I dati, in realtà, suscitano qualche perplessità. Non tanto quello di Halo 4, quanto quello di Halo 5: Guardians, che non fu accolto benissimo dai fan, vista l'assenza di Master Chief, vedendo tagliata completamente la sua roadmap.

Recentemente, l'insider di Halo Mr_Rebs_ ha avuto l'opportunità di parlare con uno sviluppatore anonimo di Halo 5: Guardians, che gli ha confermato che 343 Industries aveva creato una roadmap per continuare la storia del gioco, poi abbandonata. Anche i Guardiani sono stati eclissati, visti i riscontri negativi.

Insomma, le reazioni negative dei fan sono state fondamentali per plasmare la serie, che però non ha ritrovato la gloria passata con Halo Infinite, i cui risultati sono stati sotto alle aspettative. Proprio le reazioni ad Halo 5: Guardians hanno bloccato ogni progetto di conversione per PC, piattaforma su cui ormai ci sono tutti gli altri capitoli della serie, tranne quello.

A questo punto, vedremo come si evolverà la serie, considerando i travagli che ha vissuto 343 Industries, il team di sviluppo post epoca Bungie assegnato alla gestione della serie, e che stanno continuando anche ora che è stato ribattezzato Halo Studios.