Halo 5: Guardians arriverà per intero su PC? Un port era stato considerato ma c'è stato un problema

Perché non era stato convertito? Un ex-Halo Studios ha svelato che in realtà un port di Halo 5 per PC era stato preso in considerazione, ma alla fine l'idea era stata scartata.

Oggigiorno è scontato che se un gioco esce su console, arrivi anche su PC, soprattutto nel caso di Microsoft. Non è sempre stato così, però, e i giocatori PC hanno perso lungo la strada alcuni capitoli importanti di certe saghe, come Halo 5: Guardians . Il gioco è infatti disponibile su computer solo in versione Forge e non con tutti i suoi contenuti.

Le parole dell'ex-Halo Studios

Le informazioni provengono da uno scambio di battute tra lo sviluppatore Tyle Owens e un utente di Twitter. Owens spiega che, curiosamente, avevano usato il suo account per fare dei controlli sul sistema delle ricompense, perché aveva giocato così tanto nel suo tempo libero che aveva già sbloccato i contenuti. Di conseguenza Owens ottenne tutti i premi possibili quando il sistema di ricompense andò online.

Il vero discorso arriva qualche risposta dopo, però, con l'utente HaijakkY2K che esplica il proprio desiderio per un vero port per PC. Ownes risponde che lo desidererebbe, ma che dal suo punto di vista non accadrà mai. Ritiene che un port era stato preso in considerazione, ma che il team si era imbattuto in significative sfide tecniche e quindi il tutto era stato eliminato.

L'utente replica quindi che, pur non intendendosene, aveva sentito dire che "il frame rate era legato alla fisica" e quindi questo creava problemi. Owens risponde di non avere tutti i dettagli perché all'epoca non era ancora abbastanza in alto nella catena di comando, ma gli sembra il problema più credibile.

Parlando di cancellazioni, è stato anche affermato che il Battle Royale di Halo sarebbe stato una "svolta per il franchise".