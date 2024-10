Infinity Nikki cerca giocatori per una closed beta per PlayStation 5: vediamo come partecipare

Tramite Discord , il team ha svelato che avete sempre fino a inizio novembre per proporvi per questa fase di test. Ovviamente, proporsi tramite il modulo ufficiale non assicura l'ottenimento di un ingresso: saranno gli sviluppatori a decidere chi può partecipare.

Infinity Nikki ha da poco tempo concluso una test in versione PC e mobile. Ora, il team di sviluppo ha dato il via alla ricerca di giocatori per un nuovo test , questa volta concentrato sulla versione PlayStation 5 .

I dettagli sulla fase di prova di Infinity Nikki per PS5

La closed beta per PS5 di Infinity Nikki - esattamente come la precedente prova per computer e mobile - non permetterà di mantenere i salvataggi: qualsiasi progresso sarà cancellato alla fine della prova. Inoltre, si tratta di una versione non definitiva del gioco, quindi non è detto che quanto visto sia presente anche nella versione completa, sebbene la prova PC abbia messo in mostra una versione abbastanza solida e probabilmente definitiva del gioco.

Per partecipare, dovete compilare questo modulo. Se sarete selezionati, riceverete una mail. Inoltre, ricordate che non è permesso fare stream, scattare foto o registrare video della fase di prova di Infinity Nikki. Dovrete anche creare un account Infold.

Infinity Nikki è un gioco a mappa aperta nel quale interpretiamo Nikki, una giovane ragazza trasportata in un mondo fantasy nel quale i vestiti hanno poteri magici. La ragazza può usare quindi vari abiti per compiere svariate azioni, come planare, colpire nemici, catturare insetti e non solo.

Vi ricordiamo che abbiamo provato Infinity Nikki.