Malenia nel cosplay di cinnannoe in video permette di ammirare uno dei migliori costumi di sempre

Elden Ring Shadow of the Erdtree ha proposto tutta una serie di nuovi nemici, che nell'immaginario comune hanno fatto passare i personaggi del gioco base un po' in secondo piano. Esiste però uno spazio all'interno del quale nessuno viene dimenticato. Parliamo dei cosplay, che in modo regolare ripropongono i volti più apprezzati del cinema, degli anime e dei videogiochi. Ad esempio, nel caso di Elden Ring, il cosplay di Malenia realizzato da cinnannoe ci permette di ammirare il personaggio ancora una volta.

Malenia è il boss segreto più potente dell'intero gioco, una guerriera che non è mai stata sconfitta (almeno fino a quando non arriviamo noi o Let me solo her). Armata di un braccio meccanico e di una lunga katana, la guerriera è in grado di eliminare chiunque si ponga sulla sua strada.