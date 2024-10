Bulma nel cosplay di akari_hitomi è una avventuriera che ha trovato le Sfere del Drago

Bulma appare in tante versioni nel corso delle varie saghe animate. Non ha sempre un ruolo centrale, soprattutto superati i primi archi narrativi, ma rimane una avventuriera nel cuore anche quando non è nel centro dell'azione. Questa versione del personaggio ci permette di ammirare questo suo lato.

Dragon Ball è uno dei prodotti più chiacchierati in questo periodo, con la combo Dragon Ball: Sparking! Zero e Dragon Daima, che hanno attirato su di sé l'attenzione di tutto il mondo. Gli amanti dei cosplay sono però focalizzati sulla serie di Toriyama continuamente, grazie alle tante creazioni che è possibile trovare su Instagram. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Bulma motociclista realizzato da akari_hitomi .

Il cosplay di Bulma realizzato da akari_hitomi

akari_hitomi ci propone uno scatto di Bulma, col suo costume da avventuriera e motociclista. In questa versione Bulma è vestita in modo semplice, con protezioni per andare in modo e gli occhialoni. Inoltre, è anche coperta di cerotti, per le conseguenze delle sue scorribande. La cosplayer ha anche deciso di ritrarre il personaggio con una Sfera del Drago, per ricordarci qual è l'obiettivo della ragazza.

