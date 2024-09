Bulma nel cosplay di soyittara è bellissima e così arrabbiata che nemmeno Vegeta la potrebbe fermare

Dragon Ball è una saga che non smetterà mai di essere amata e anche il mondo del cosplay continua a mantenere viva la passione per l'anime e il manga. Tra i tanti personaggi ricreati, spesso una delle preferite del pubblico è Bulma, che possiamo vedere in questo cosplay in versione motociclista realizzato da soyittara.

In questa versione, Bulma è una vera avventuriera, pronta a salire in sella alla propria moto e scontrarsi con gli avversari che cercano di impedirle di ottenere le Sfere del Drago.