PlayStation Store - Grandi Giochi, Grandi Affari: le offerte migliori su PS4 e PS5

Dal prezzo più basso di sempre per Final Fantasy 7 Rebirth a quello di Dragon's Dogma 2, dalla riduzione del 50% applicata all'entusiasmante tie-in UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi agli sconti su Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e quelli su Robocop: Rogue City, ecco la nostra immancabile lista degli affari da non perdere .

In un coinvolgente racconto che alterna presente e passato per svelare anche i retroscena del rapporto fra il protagonista del gioco e il temibile Sephiroth, avremo modo di conoscere nuovi personaggi e affrontare potenti avversari mentre si verificano colpi di scena inaspettati, in un crescendo che pone le basi per una terza e ultima parte mai così attesa.

Che si tratti di un acquisto assolutamente consigliato lo conferma la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth , in cui abbiamo tessuto le lodi dell'enorme mondo di gioco e delle sue tante peculiarità, di un sistema di combattimento ancora più equilibrato fra strategia e azione, nonché di una quantità gigantesca di contenuti per chi desidera spremere a fondo l'esperienza.

Seconda offerta in assoluto per Final Fantasy 7 Rebirth , che tocca la cifra più bassa finora su PlayStation Store grazie a una riduzione del 33% che porta il prezzo dell'eccellente remake firmato Square Enix a 53,59€ anziché 79,99€: se avevate intenzione di acquistarlo al lancio ma per qualche motivo avete dovuto rimandare, ora avete l'occasione di risparmiare un po' di soldi.

A tal proposito, gli sviluppatori di Capcom hanno lavorato duramente per aggiungere spessore al sistema di combattimento , che ora si presenta forte di un impianto decisamente più solido e sfaccettato, capace di mettere in campo sequenze dinamiche e altamente spettacolari mentre attingiamo alle nostre risorse per sferrare attacchi poderosi e sconfiggere qualsiasi avversario.

Come vi abbiamo raccontato nella recensione di Dragon's Dogma 2 , in questo secondo capitolo ci troveremo a vestire i panni di un nuovo Arisen, un guerriero risorto dopo che un potente drago gli ha rubato il cuore e che si pone l'obiettivo di ritrovare la mostruosa creatura per sconfiggerla e riguadagnare la propria umanità.

Dopo due occasioni di sconto relativamente contenute, Dragon's Dogma 2 si presenta su PlayStation Store con una riduzione che arriva in questo caso al 47% e consente di acquistare l'action RPG a sfondo fantasy di Capcom per soli 39,74€ anziché 74,99€: stiamo parlando di una somma pari quasi alla metà del prezzo di lancio , dunque di un affare davvero interessante!

Pur con tutti i suoi limiti, accuratamente descritti nella nostra recensione di UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi , il gioco offre una rappresentazione fedele del robot gigante creato da Go Nagai e delle sue capacità, mentre affrontiamo i mostri di Vega accompagnati dalla colonna sonora originale e da un doppiaggio in italiano di ottima fattura, che prova a ricreare le atmosfere della serie animata.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

L'annuncio di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii potrebbe aver risvegliato in voi la voglia di uno Yakuza a base action, e l'ultimo in ordine cronologico è stato appunto Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, attualmente in offerta a metà prezzo: 24,99€ anziché 49,99€. Che ne dite, è arrivato il momento di recuperare l'avventura dell'agente speciale Joryu?

Kazuma Kiryu e gli altri personaggi di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Ambientato a metà fra gli eventi di Yakuza 6: The Song of Life e Yakuza: Like a Dragon, il gioco racconta cos'ha fatto Kazuma Kiryu dopo aver rinunciato al proprio nome, mettendo le sue abilità al servizio di un clan specializzato nell'impiego di tecnologie particolarmente sofisticate, degne di una squadra di agenti segreti. Avete letto la recensione di Like a Dragon Gaiden?