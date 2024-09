Until Dawn Remake è ora disponibile al download anticipato, vediamo quanto spazio occupa

Il preload di Until Dawn è disponibile da ora per tutti coloro che hanno effettuato la prenotazione e l'acquisto anticipato del gioco Ballistic Moon, remake dell'originale sviluppato da Supermassive per PS4 e uscito nel 2015. In base a quanto riferito dall'account X PlayStation Game Size, si tratta di un pacchetto da 56,676 GB su PS5, circa 10 GB in più rispetto alla versione PS4.

Con il lancio fissato per la prossima settimana, Until Dawn remake è ora disponibile al download anticipato su PS5 , consentendoci di vedere quanto spazio occupa sull'SSD della console e dunque il peso del pacchetto da scaricare e dell'installazione richiesta.

Un remake squisitamente tecnico

La storia e le caratteristiche del gioco sono rimaste sostanzialmente invariate dalla versione originale, mentre il remake modifica completamente l'impianto grafico, che risulta alquanto aggiornato.



Il gioco mette in scena un horror nel classico stile slasher, costruito sulla struttura che è poi diventata tipica per le produzioni di Supermassive: si tratta di un'avventura prettamente narrativa, che lascia al giocatore alcune libertà in termini di esplorazione ma soprattutto di scelta.

Il giocatore deve effettuare numerose scelte che vanno a influire sullo sviluppo della storia, spesso determinando conseguenze drastiche per i personaggi presenti e dunque da soppesare con grande cura.

"Quando otto amici tornano al rifugio isolato in cui l'anno prima sono scomparsi due del loro gruppo, finiscono intrappolati nella gelida morsa della paura e la gita in montagna si trasforma in un incubo da cui è impossibile svegliarsi", si legge nell'introduzione ufficiale del gioco, "Affronta le tue paure e stabilisci chi sopravvivrà in Until Dawn, un classico horror riprogettato e migliorato per PC".

La data di uscita del gioco è fissata per il 4 ottobre 2024, abbiamo peraltro visto comparire i trofei PS5 di Until Dawn, oltre a un trailer sulle caratteristiche avanzate della versione PC del remake.