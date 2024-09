I trofei PS5 di Until Dawn sono stati svelati e ce ne sono molti di più rispetto al gioco PS4

Until Dawn tornerà su PC e PS5 con una versione rimasterizzata del gioco PlayStation 4. Previsto per il 4 ottobre 2024, il gioco includerà ovviamente una propria lista di trofei, con tanto di Platino.

I dettagli sui trofei di Until Dawn per PS5

Eviteremo di indicare l'intera lista trofei per non rischiare che subiate spoiler (ma potete trovarla in versione inglese nella fonte, a fine notizia). Vi indichiamo però in linea di massima cosa potete aspettarvi.

Per quanto riguarda i trofei Oro, si tratta principalmente di trovare tutti gli indizi (un tipo di collezionabile narrativo) e tutti i totem (oggetti che permettono di vedere frammenti degli eventi futuri, che possono aiutare o alle volte confondere il giocatore sulle scelte da compiere), oltre a fare in modo che tutti restino in vita oppure che nessuno arrivi a vedere l'alba.

I trofei Argento invece si legano ad altri finali così come il completamento di alcuni obiettivi di gioco non scontati (non possiamo dire di più senza fare spoiler). Inoltre è necessario trovare certi elementi interagibili in alcune sezioni. I Bronzo, invece, sono una serie di azioni più semplici ma comunque non tutte obbligatorie, legate alla trama.

In linea di massima, il "viaggio" per il Platino non pare più difficile rispetto al passato e semplicemente, nelle varie partite necessarie per ottenere tutti i trofei, sarà necessario fare attenzione a qualche interazione in più rispetto al passato.

Vi segnaliamo poi un trailer che ci presenta le caratteristiche avanzate della versione PC del remake di Until Dawn.