Il trailer di Metaphor: ReFantazio per il Tokyo Game Show è davvero spettacolare

Il trailer di Metaphor: ReFantazio per il Tokyo Game Show 2024 è davvero spettacolare: una carrellata di sequenze che introducono brevemente alcuni dei personaggi del gioco per poi passare in fretta ai combattimenti a turni.

Questi ultimi ci vedranno affrontare avversari sempre più forti sfruttando le abilità del protagonista e dei suoi compagni di avventura, anche nell'ambito di devastanti manovre combinate in grado di infliggere danni ingenti a qualsiasi bersaglio.

Alcuni secondi del trailer sono stati infine dedicati al sistema di progressione, con la possibilità di sbloccare nuove capacità e potenziare i componenti del party al fine di aumentare l'efficacia delle loro azioni in battaglia.