Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 3 ottobre è stato svelato

L'Epic Games Store ha svelato qual è il videogioco che potremo reclamare tramite la piattaforma a partire dal 3 ottobre. Tutti giocatori PC potranno aggiungere alla propria libreria Bear & Breakfast.

Come sempre, una volta che avete reclamato un videogioco questo rimane vostro per sempre. Non sono necessari abbonamenti o altri pagamenti per scaricarlo quante volte si vuole.