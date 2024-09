Il gioco gratis su Epic Games Store di oggi è disponibile, ecco come scaricarlo

Tutto ciò che dovete fare è accedere alla pagina di The Spirit and the Mouse su Epic Games Store , effettuare l'accesso con i vostri dati, cliccare sul pulsante "ottieni" e seguire le istruzioni fino al completamento dell'operazione.

È giovedì, sono le 17.00 ed è disponibile il gioco gratis di oggi su Epic Games Store : come annunciato la settimana scorsa, si tratta dell'avventura The Spirit and the Mouse e scaricarla è semplicissimo.

L'avventura di un topolino

Abbiamo provato The Spirit and the Mouse qualche tempo fa, trovandoci di fronte a un'esperienza semplice eppure accattivante, probabilmente pensata per un pubblico molto giovane.

Al comando del topolino protagonista del gioco, dovremo seguire le istruzioni di un misterioso Spirito Guardiano e ripristinare con il suo aiuto gli equilibri di un affascinante villaggio, muovendoci su varie piattaforme e attivando degli interruttori.

Al fine di raggiungere i nostri obiettivi, ci troveremo di volta in volta a dover risolvere dei piccoli enigmi ambientali, basati ad esempio sull'elettricità o sul colpo d'occhio, trovando scorciatoie e passaggi che ci consentano di andare avanti di volta in volta.

In concomitanza con la disponibilità gratuita di The Spirit and the Mouse su Epic Games Store sono stati annunciati, come da tradizione, anche i giochi in arrivo la prossima settimana: si sbloccheranno il 3 ottobre alle 17.00.