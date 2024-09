Altri guai per Ubisoft Francia, sindacato indice uno sciopero dopo l'obbligo al ritorno in ufficio

Un sindacato ha invitato il personale della sede francese di Ubisoft a scioperare dopo che la compagnia ha imposto il ritorno in ufficio e dopo uno scontro sul salario. Il Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo (STJV), il sindacato francese dei lavoratori del settore videoludico, ha dichiarato che la direzione di Ubisoft ha imposto un ordine di rientro in ufficio per tre giorni alla settimana per tutti i dipendenti, "senza alcuna giustificazione tangibile o consultazione con i rappresentanti dei lavoratori".

È stato indetto un primo sciopero dal 15 al 17 ottobre. L'STJV ha avanzato una serie di richieste, tra cui un accordo formale sul lavoro a distanza, il ripristino della partecipazione agli utili al 60%, la fine di un divario retributivo di genere e un aumento maggiore dei salari più bassi.