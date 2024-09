Monster Hunter Wilds sarà giocabile presto in Italia, al Lucca Comics & Games: date e dettagli della demo

Come funzionerà la demo di Monster Hunter Wilds al Lucca Comics & Games

Durante la fiera, la demo di Monster Hunter Wilds includerà due diverse missioni da completare, per giocatore singolo e per squadre. Se le avventure digitali non dovessero bastarvi, sappiate che - grazie a una collaborazione con Red Bull - alla Casermetta San Regolo saranno presenti anche delle attività per "veri cacciatori".

Inoltre, Jonno Stanton, Senior Community Manager e Brand Ambassador di Monster Hunter Wilds parlerà ai giocatori italiani e presenterà il gameplay del gioco, con un approfondimento.

Ricordiamo poi che i giocatori di Monster Hunter Wilds che collegheranno i loro dati di salvataggio di Monster Hunter: World potranno ricevere speciali oggetti bonus, ovvero:

Set Cuoio Felyne (Armatura Palico) - collegando il gioco base di Monster Hunter: World

Ghiandavanga Felyne (Arma Palico) - collegando il gioco base di Monster Hunter: World

Sacca di cuoio Felyne (Armatura Palico) - collegando l'espansione Monster Hunter World: Iceborne

Cuneo da esploratore Felyne (Arma Palico) - collegando l'espansione Monster Hunter World: Iceborne

