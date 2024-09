Overwatch 2 svela la collaborazione con My Hero Academia: vediamo il trailer, data e i personaggi scelti

Overwatch 2 continua con le collaborazioni a base di skin e a questo giro è il turno dell'amata saga di My Hero Academia . I costumi saranno disponibili il 17 ottobre e, come sempre, saranno esclusivi di certi personaggi

Il trailer di Overwatch 2 x My Hero Academia

I personaggi che faranno parte della collaborazione di My Hero Academia e Overwatch 2 sono i seguenti:

Izuku Midoriya (Deku) - Tracer

Ochaco Uraraka (Uravity) - Juno

All Might - Reinhardt

Tomura Shigaraki - Reaper

Himoko Toga - Kiriko

Non sono noti i prezzi ufficiali di questi costumi, ma possiamo usare come riferimento alcune delle precedenti collaborazioni. Ad esempio la più recente è dedicata a quattro skin a tema World of Warcraft. I prezzi partono da 1900 monete l'una, ovvero circa 19 ore. Volendo era possibile acquistare i quattro costumi con alcuni extra a un prezzo finale di 5700 monete, ovvero 50 euro (con 700 monete "gratis" oltre alle 5000 pagate).

È possibile che i prezzi per la collaborazione tra Overwatch 2 e My Hero Academia siano diversi (e soprattutto più alti). Non ci resta altro da fare se non attendere che Blizzard condivida nel dettaglio cosa possiamo aspettarci da questi contenuti.