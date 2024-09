Un trailer di Overwatch 2 presenta i costumi del nuovo crossover con World of Warcraft

Dopo l'evento a tema Diablo, Overwatch 2 si prepara a un nuovo crossover con un altro franchise storico di Blizzard, ovvero quello di World of Warcraft , che come da tradizione introdurrà una serie di costumi e altri oggetti per la personalizzazione degli eroi a tema.

In arrivo anche i bonus per gli abbonati a Game Pass

In particolare nel trailer vediamo il costume di Reinhardt da Lich King, Widowmaker nei panni di Sylvanas Windrunner, Torbjorn come Magni Bronzebeard e infine Zenyatta "interpreta" Thrall. Oltre a questi costumi potrebbero aggiursene altri e l'evento dovrebbe includere anche spary, emote, battute audio e altri elementi a tema World of Warcraft per festeggiare il 20° anniversario del gioco.

Non è finita qui. Sempre a partire da domani 17 settembre, verranno pubblicati i primi contenuti bonus per tutti i giocatori di Overwatch 2 che effettueranno il collegamento del proprio account Battle.net a quello di Xbox Game Pass (a patto di avere una sottoscrizione attiva al servizio), che includono tra le altre cose 30 Primi Mistici.