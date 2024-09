L'ex-avvocato di Bungie dice che Sony ha "fatto tirare la testa fuori dal culo" al team di Destiny 2

Come vi abbiamo segnalato, recentemente Bungie ha svelato in che modo gestirà la pubblicazione dei futuri contenuti di Destiny 2 e le novità hanno attirato il consenso anche dell' ex consulente legale della compagnia, Don McGowan .

Le parole dell'avvocato di Bungie

McGowan ha dichiarato: "Sembra che Sony stia infliggendo una certa disciplina ai miei ex colleghi e li abbia costretti a sistemare le cose che non andavano nel loro gioco. Per essere chiari: non sto parlando di licenziamenti. Sto parlando del fatto che li ha costretti a tirare la testa fuori dal culo e a concentrarsi su cose come: implementare un metodo di acquisizione di nuovi giocatori; non fare solo fan service per i fan nella C-suite di Bungie; e gestire il gioco come un'azienda. Bene. Ho ancora degli amici in quell'ambiente e vorrei che mantenessero il loro lavoro".

McGowan continua dicendo che operare come uno studio e non come un'azienda indipendente è il modo in cui secondo lui Bungie dovrebbe affrontare la vita dopo l'acquisizione da parte di Sony. "C'erano molti ego per i quali era importante fingere che 'non sarebbe cambiato nulla'", dice l'avvocato.

Prosegue affermando: "Ricordo che durante l'accordo ero seduto lì e dicevo: 'Pensate che Sony lo descriva come un pagamento di 3,6 miliardi di dollari per il diritto di non avere alcun input su ciò che fa Bungie?'. Era esattamente quello che pensavano molte persone. Credo che abbiano capito che le cose non funzionano così. Bene".

Ecco infine tutte le novità presentate per il decimo anniversario.