Warhammer 40.000 Space Marine 2 avrà PvE per i marine del Chaos e nuove personalizzazioni? Il team risponde

Warhammer 40.000 Space Marine 2 sta ottenendo il consenso degli appassionati, ma questo non vuol dire che gli acquirenti non abbiano idee per renderlo ancora più completo e interessante. Recentemente, Oliver Hollis-Leick, creative director presso Saber Interactive , ha concesso il proprio tempo ai fan e ha letto tramite i social media varie domande rivolte al gioco, rispondendo ad alcune di esse.

La risposta del creative director di Warhammer 40.000 Space Marine 2

Quando gli è stato chiesto se possano arrivare maggiori possibilità di personalizzazione e contenuti PvE per i Chaos Marine, Hollis-Leick ha risposto come segue: "Ci sono molte richieste per una maggiore personalizzazione dei marine del Chaos, quindi è probabile che alla fine la aggiungeremo. Le storie del Chaos sarebbero belle, ma dovremo vedere. Mi piacerebbe raccontare il loro lato della storia!".

"In realtà non è così semplice. Avremmo bisogno di nuove animazioni, di un bilanciamento adeguato, di un doppiaggio completo e di una sceneggiatura per i Marine del Chaos che li faccia sembrare reali. È un grosso lavoro".

Allo stato attuale del gioco, i marine del Chaos hanno linee vocali specifiche per il PvP. Per nuovi contenuti PvE sarebbe necessario richiamare i doppiatori e prima di allora scrivere le nuove battute, così come creare nuove missioni, il che richiede in pratica il lavoro dell'interno team. In breve, si tratterebbe di creare un nuovo pezzo del gioco e forse la cosa avrebbe senso solo se l'editore si sentisse confidente nel proporre il tutto come un DLC a pagamento.

Per ora si tratta solo di discorsi ipotetici, chiaramente. In attesa di novità, diteci, la lore di Warhammer 40.000 Space Marine 2 vi preoccupa? Brevi e simpatici video ufficiali aiutano a capirla.