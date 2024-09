La lore di Warhammer 40.000 Space Marine 2 vi preoccupa? Brevi e simpatici video ufficiali aiutano a capirla

Warhammer 40.000 Space Marine 2 è un gioco di qualità, secondo critica e pubblico, ma potrebbe non essere l'opera videoludica più semplice da approcciare. Non tanto per il suo gameplay, quanto perlopiù per la componente narrativa. Non solo chiede di ricordare gli eventi del precedente capitolo, vecchio di ben tredici anni, ma parte dal presupposto che abbiate idea di come funzioni il mondo di Warhammer 40.000.

Gli appassionati potrebbero avere qualche dubbio sui dettagli, ma i nuovi giocatori potrebbero veramente ritrovarsi perduti. Gli autori lo sanno bene e infatti hanno realizzato dei video dedicati alla "lore" di Warhammer 40.000.