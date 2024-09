Digital Foundry indica risoluzione, frame rate e non solo dei giochi presentati con PS5 Pro

Le informazioni non sono ovviamente "ufficiali" ma provengono da una testata specializzata in analisi tecniche.

L'opinione di Digital Foundry sui giochi mostrati per PS5 Pro

Secondo quanto indicato da Digital Foundry, The Last of Us Parte 2 è riprodotto a 1440p e 60 FPS (esattamente come la modalità prestazioni per PS5 base) ma con una qualità d'immagine migliore grazie a PSSR.

Ellie in The Last of Us Parte 2

Ratchet & Clank: Rift Apart viaggia tra i 1440p e 1800p a 60 FPS su PS5 Pro, fondendo la modalità qualità (che su PS5 base va a 40 FPS) e la modalità prestazioni (che va a 60 FPS), usando PSSR per far salire la risoluzione fino a 4K.

Alan Wake 2 ha due modalità: 864p at 60fps e 1260p at 30fps, ovvero le stesse del modello base di PlayStation 5, ma con PSSR invece di FSR che DF presume venga usato sulla console base. Secondo quanto indicato, la scena a 60 FPS mostra l'uso di PSSR mentre se giocato a 30 FPS aggiunge il Ray Tracing.

Alan Wake 2

Horizon Forbidden West è più complicato da analizzare: non pare che raggiunga il 4K e non pare che non stia nemmeno usando il PSSR. La differenza è che PS5 Pro pare avere più dettagli.

Hogwarts Legacy ha migliori riflessi in ray tracing su PlayStation 5 Pro ma con alcuni difetti grafici sullo sfondo. Le ombre in RT sembrano mescolate all'uso di PSSR, ma comunque migliori rispetto alla versione base. Nel video il gioco andava a 30 FPS ma la testata presume che vi sia sempre una modalità a 60 FPS come nel gioco normale.

Un'auto di Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 ha i riflessi in-game che paiono andare a un quarto della risoluzione (1080p). Su PS5 Pro vi è la modalità 8K. Nel filmato la risoluzione è più bassa, 1188p con PSSR per salire a 4K. Nel gioco base senza RT la risoluzione è 4K nativo. Secondo DF, il ray tracing pare migliore rispetto a quello di Forza Motorsport.

Dragon's Dogma 2 raggiunge i 60 FPS ma potrebbe star usando PSSR (nel gioco base non arriva a 60 FPS), mentre Assassin's Creed Shadows pare andare a 864p e 60 FPS su PS5 Pro.

Tutte queste analisi si basano sulla presentazione di Sony.