Deadlock ha inserito delle novità per rendere le partite migliori, punendo i giocatori che si comportano male

Per fare in modo che la situazione migliori e che l'esperienza dei fan sia positiva, Valve ha introdotto alcune modifiche .

Deadlock - il nuovo gioco multigiocatore di Valve in fase di beta su invito - è un successo. In altre parole, vi sono sempre tanti giocatori attivi e via via arrivano nuovi utenti. Questo è un bene, in linea generale, ma è anche un male perché più persone entrano nel gioco più sono i giocatori che si comportano in modo scorretto .

Le novità di Deadlock per migliorare le partite

Il primo importante aggiornamento per Deadlock è la coda a bassa priorità, che metterà i giocatori in una coda secondaria con minori probabilità di abbinamento. I giocatori possono essere puniti finendo in una coda a bassa priorità se abbandonano le partite o per cattiva condotta durante i match dello sparatutto. Cosa fare per tornare nelle grazie di Valve? I fan dovranno portare a termine un certo numero di partite senza fare alcunché di male (come uscire prima del tempo) per tornare al normale matchmaking.

I giocatori possono essere puniti anche con la perdita dell'accesso ad alcune funzionalità del gioco, come il matchmaking, la chat vocale e testuale, la pausa e persino la segnalazione di altri giocatori per abuso.

In breve, Valve sta cercando spingere i giocatori a comportarsi bene e a mettere nell'angolo quelli che invece fanno di testa propria. Non è una soluzione definitiva, chiaramente, ma è un passo in avanti nella giusta direzione.

Recentemente inoltre Deadlock ha cambiato la mappa e ha aggiunto una nuova meccanica di gioco