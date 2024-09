GTA 6 è già stato rimandato? In realtà non lo sanno nemmeno gli sviluppatori, dice un ex-Rockstar

Grand Theft Auto 6 è uno dei tanti grandi giochi attesi dagli appassionati. Non abbiamo ancora una data di uscita esatta e sappiamo bene che un'opera massiccia come pare essere questo videogioco può incontrare parecchie difficoltà durante lo sviluppo, tali alle volte da costringere Rockstar Games a rimandarlo di tanti mesi, come minimo. I fan hanno timore che è proprio quello che accadrà.

Le parole dell'ex-Rockstar Games su GTA 6

Secondo un ex sviluppatore di GTA, se Rockstar dovesse ritardare Grand Theft Auto 6 il team non lo saprebbe prima della metà del 2025. A parlare è Obbe Vermeij, che ha lavorato a diversi giochi della serie come GTA 3, Vice City, San Andreas e altri come direttore tecnico. Vermeij parla per esperienza, visto che lo stesso identico scenario è accaduto a GTA 4.

"La decisione di ritardare l'uscita di GTA 4 è stata presa circa quattro mesi prima della data di pubblicazione originale", spiega Vermeij. "Prima di allora, è difficile prendere una decisione. Probabilmente [Rockstar] non è in grado di stabilire se pubblicherà veramente il gioco nel 2025 fino a maggio circa".

"Inoltre: GTA 6 sarà venduto per più di dieci anni e non c'è concorrenza di cui preoccuparsi. Non hanno intenzione di pubblicare il gioco finché non saranno soddisfatti al 100%. Non importa cosa ci sia scritto nel trailer. Non ho informazioni interne. Non ho parlato con nessuno", aggiunge Vermeij. Dobbiamo ricordare che Vermeij non è più parte di Rockstar Games dal 2009: le sue parole si basano sulla sua esperienza passata, non su informazioni reali.

Infine, vi chiedete se GTA 6 potrà girare a 4K e 60 FPS su PS5 Pro? Digital Foundry dà una risposta molto decisa.