Le nuove statistiche ufficiali di Elden Ring svelano che un nemico uccide i giocatori più spesso del previsto

Come già capitato più volte in passato, FromSoftware e Bandai Nacom hanno svelato una serie di statistiche dedicate a Elden Ring. A questo il giro è il turno di Shadow of the Erdtree, l'espansione a pagamento arrivata a giugno su PC e console.

In questo nuovi dati vi è anche un dettaglio che potrebbe stupire. Un nemico poco aggressivo e facile da schivare ha ucciso un buon numero di giocatori. Ovviamente per parlare delle statistiche è necessario fare alcuni spoiler, quindi non proseguite se non volete anticipazioni su Shadow of the Erdtree.