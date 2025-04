Elden Ring + Shadow of the Erdtree è in sconto per PS5 a un ottimo prezzo su Amazon

Se siete in cerca di Elden Ring con Shadow of the Erdtree incluso a un prezzo valido, non dovreste guardare oltre perché Amazon Italia ha reso disponibile una nuova offerta. Lo sconto - rispetto al prezzo consigliato - attualmente segnalato dalla piattaforma è del 36%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Prezzo Bomba (un noto e affidabile rivenditore di videogiochi su Amazon), che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 79,99€. Non è il prezzo più basso di sempre, ma la differenza è di pochi euro ed è un'ottima occasione per ottenere gioco e DLC in un colpo solo.

Cosa include Elden Ring Shadow of the Erdtree

Questa edizione di Elden Ring Shadow of the Erdtree include il gioco base in formato disco, più un codice per fare il download dell'espansione Shadow of the Erdtree. Per accedere a quest'ultima bisogna arrivare nelle fasi finali del videogioco principale.

In Elden Ring Shadow of the Erdtree diventiamo un Senzaluce, un guerriero che possiamo personalizzare liberamente in aspetto e capacità, scegliendo come posizionare le statistiche e quali armi e armature portare, oltre a magie e miracoli. Questo è il pacchetto completo che include tutti i contenuti.