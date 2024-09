Dopo Elden Ring, FromSoftware ha ora oltre 400 dipendenti e lavora a "diversi nuovi progetti"

Dopo il successo planetario di Elden Ring, sembra proprio che FromSoftware sia in espansione costante, avendo superato i 400 dipendenti all'interno dell'organico e continuando anche ad assumere personale per lavorare a "diversi nuovi progetti" in corso.

Il team sta effettuando una nuova campagna di assunzioni nel 2024, dopo aver già incrementato sensibilmente le sue dimensioni con un aumento del 33% rispetto a quelle del 2020 e arrivando a superare i 400 dipendenti impiegati, con l'idea di organizzarsi anche su diversi progetti paralleli.

Già nell'aprile del 2023, il produttore Yasuhiro Kitao aveva fatto presente che FromSoftware era passata a un modello di organizzazione che prevede lo sviluppo in parallelo di diversi progetti, e l'incremento di personale è funzionale a questo stile creativo.