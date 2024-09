PS4 ha un nuovo update di sistema che migliora i messaggi e altre caratteristiche

Come spesso accade, Sony ha diffuso un aggiornamento di sistema anche per PS4 in contemporanea con l'update lanciato oggi anche su PS5, che punta a migliorare alcune caratteristiche della messaggistica e altre funzionalità della console.

Insieme al nuovo e grosso aggiornamento software di PS5 disponibile a partire da oggi (ma con rilascio progressivo per quanto riguarda alcune caratteristiche), Sony ha lanciato un update anche per PS4, che raggiunge in questo modo la versione 12.00 del firmware.

Non sembra essere un update di enormi dimensioni, come si conviene a una console destinata ad essere progressivamente posta sullo sfondo, rispetto all'attuale generazione, ma è comunque un aggiornamento importante.