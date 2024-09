PS5 riceve un grosso aggiornamento di sistema che aggiunge Hub di benvenuto, condivisione party e altro

In particolare, l'hub e la condivisione dei party sono previsti a rilascio graduale, ovvero verranno integrati progressivamente nelle varie aree geografiche, mentre da oggi dovrebbero fare la loro comparsa alcune caratteristiche che erano già state pubblicate in beta nei mesi scorsi.

Si tratta di novità che vanno a investire diversi ambiti dell'esperienza utente di PS5, introducendo nuove caratteristiche e migliorandone altre , dunque è un aggiornamento di particolare interesse e importanza che dovrebbe essere disponibile in questi giorni, senza ancora una tempistica precisa ma con la disponibilità annunciata da oggi e in espansione attraverso i vari territori.

Sony ha annunciato un nuovo aggiornamento di sistema per PS5 , che introdurrà diverse novità come l'aggiunta di un Hub di benvenuto nella console, la condivisione party, profili audio personalizzati e varie altre caratteristiche, con il rollout del nuovo firmware che avverrà in maniera progressiva a partire da oggi in varie regioni.

Migliora l'esperienza utente su PS5

Si tratta dunque di elementi che verranno inseriti in tempistiche leggermente differenti, ma facenti comunque parte dell'update generale presentato oggi da Sony.

La caratteristica più vistosa è probabilmente l'Hub di Benvenuto, visibile nel video qui sopra, che verrà introdotto attraverso un rilascio graduale.

È un nuovo spazio personale con widget e sfondi personalizzabili per la schermata principale di PS5: sostanzialmente è una versione rivisitata della scheda Esplora, che in precedenza era disponibile solo negli Stati Uniti e che verrà invece introdotta ovunque, gradualmente. Inizierà a essere disponibile a livello globale nelle prossime settimane, a partire da oggi per alcuni giocatori selezionati negli Stati Uniti.

L'Hub di benvenuto può essere interamente personalizzata scegliendo uno sfondo da visualizzare e una vasta gamma di widget che mostrano varie informazioni come la memoria di archiviazione della console, i livelli della batteria per gli accessori, gli amici online, i trofei e molto altro ancora. Questi possono essere anche modificati come posizione e dimensione.

La Condivisione del Party è un'altra caratteristica a rilascio graduale: consente di condividere i link della chat vocale del party su qualsiasi app di messaggistica o social media, in modo da poter invitare persone attraverso diversi dispositivi e piattaforme.

Per creare un link di un party, è necessario aprire la scheda della chat vocale nel centro di controllo su PS5, selezionare [Invita giocatori], quindi fare clic su [Condividi link del party] per generare un codice QR scansionabile da condividere.

Per quanto riguarda le funzionalità già messe a disposizione attraverso gli update in beta, da oggi il software di sistema di PS5 consente a tutti di accedere ai profili audio 3D personalizzati per cuffie e auricolari, modificando le impostazioni dell'audio 3D in base a diverse opzioni che rispecchiano varie esigenze e preferenze dei giocatori.

Altra opzione è rappresentata dalla possibilità di abilitare la Riproduzione Remota per singoli utenti: l'account principale può dunque concedere la possibilità di attivare tale funzionalità ad altri utenti, selezionandoli da un elenco apposito attraverso [Impostazioni] > [Sistema] > [Riproduzione remota] > [Abilita Riproduzione remota].

Infine, dalla beta viene introdotta in maniera definitiva anche la ricarica adattiva per il controller, disponibile per PS5 Slim e PS5 Pro, un'opzione che consente di risparmiare energia regolando la durata dell'alimentazione del controller in base al livello della batteria.