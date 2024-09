Apple AirPods Max e AirPods 4 sono ora in prenotazione su Amazon, vediamo prezzi e dettagli

Apple ha reso disponibili tramite Amazon le prenotazioni dei nuovi AirPods. I nuovi modelli sono Apple AirPods 4 con e senza cancellazione attiva del rumor e Apple AirPods Max , disponibili in vari colori. I prezzi sono rispettivamente 149€, 199€ e 579€. La data di uscita di tutti i dispositivi il 20 settembre 2024. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Si tratta chiaramente di una prenotazione a prezzo minimo garantito , ovvero in caso di sconto questo sarà applicato in automatico al vostro ordine. Trattandosi però di prodotti Apple, non crediamo che vi saranno offerte prima del lancio. La prenotazione è comoda per mettere al sicuro la vostra unità e assicurarvi la spedizione immediata.

Le caratteristiche dei nuovi Apple AirPods

Gli Apple AirPods 4 propongono un nuovo design che assicura un comfort maggiore e promettono di non muoversi dalla posizione in cui li si mette. Hanno inoltre un profilo ottimizzato, lo stelo è più corto e permettono di controllare musica e chiamate con un rapido tocco

I contenuti della confezione degli AirPods 4

Supportano l'audio spaziale personalizzato, la modalità "Isolamento vocale" per migliorare le chiamate, il supporto vocale a Siri, connessione immediata con i dispositivi Apple (basta avvicinarle), la funzione "Condivisione audio" per ascoltare lo stesso audio (ad esempio di un film) usando due paia di AirPods. L'autonomia è di 5 ore con una sola carica, per un totale di 30 ore con la custodia, che è del 10% più compatta.

Per quanto riguarda gli Apple AirPods Max, le cuffie over-ear hanno una cancellazione del rumor due volte più efficiente, l'audio spaziale personalizzato, fascia traforata e cuscinetti in memory foam per la massima comodità, connessione immediata e includono la custodia e il cavo di ricarica.