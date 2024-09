AMD potenzia i laptop Strix Point: più VRAM e FPS con Variable Graphics Memory e AFMF 2

Molti laptop e console portatili condividono la stessa memoria tra CPU e GPU. Ora, AMD offre una soluzione innovativa per ottimizzare le prestazioni grafiche delle sue APU: la nuova funzione Variable Graphics Memory (VGM). Con VGM, è possibile convertire fino al 75% della RAM di sistema in memoria video dedicata, semplicemente premendo un pulsante nell'app AMD Adrenalin.

Questa funzionalità è attualmente disponibile solo per i laptop AMD AI 300 "Strix Point" e la quantità di RAM convertibile dipende dalla RAM totale del sistema. Ad esempio, un laptop da 32 GB con 512 MB di memoria video dedicata può essere trasformato in un laptop da 24 GB con 8 GB di VRAM dedicata.

L'efficacia di questa memoria video aggiuntiva varia a seconda del gioco. Alcuni titoli, come Alan Wake II, richiedono almeno 6 GB di VRAM e generano errori se non si dispone di una quantità sufficiente. Tuttavia, i test iniziali hanno mostrato che l'attivazione di VGM non garantisce un miglioramento significativo in tutti i giochi, quindi dovremo attendere un po' per avere risultati più consistenti.

Il menu che permette di gestire il VGM

Oltre a VGM, AMD ha introdotto anche il già annunciato Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2) sui laptop Strix Point, una tecnologia che aumenta il frame rate generando nuovi fotogrammi, ora con meno jitter e lag. Combinando AFMF 2 con VGM e la tecnologia di upscaling FSR di AMD, è possibile ottenere aumenti sostanziali del frame rate, a condizione che si disponga di almeno 50 FPS prima di applicare la tecnica di generazione dei fotogrammi.

I benchmark di AMD con AFMF2

Infine, vi ricordiamo anche che AMD ha annunciato la RX 7800M, una nuova GPU per laptop con un TDP fino a 180W e 12 GB di memoria video dedicata. Questa scheda grafica colma un vuoto importante nella gamma AMD, posizionandosi tra la RX 7900M di fascia alta e la RX 7600M XT.

La lineup AMD Radeon RX 7000

Voi che cosa ne pensate di tutte queste novità in casa AMD? Riusciranno a rendere i laptop ancora più prestazionali per il gaming? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.