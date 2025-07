AMD Radeon RX 9070 XT, più economica della RTX 5070 Ti e adesso più potente con i nuovi driver Adrenalin

Secondo alcuni test effettuati, pare che la RX 9070 XT non solo sia più economica della RTX 5070 Ti (150 euro in meno di listino) ma adesso anche più potente. Vediamo meglio tutti i dettagli.

I driver Adrenalin 25.6.3 di AMD sono ufficialmente disponibili per la Radeon RX 9070 XT. In seguito ad alcuni test effettuati da Hardware Unboxed, pare che la GPU di AMD non solo sia più economica della RTX 5070 Ti (150 euro in meno di listino) ma adesso anche più potente. I miglioramenti più significativi sono stati riscontrati in titoli come Call of Duty: Black Ops 6, God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man Remastered e altri ancora. Nel complesso, si parla di un aumento medio del 9% nelle prestazioni a 1400p rispetto ai driver disponibili al lancio, mentre l'RTX 5070 Ti ha registrato un miglioramento del 2,5%.

I risultati Come già detto, i test sono stati effettuati su 16 giochi e la RX 9070 XT registra un aumento del 3% in velocità rispetto alla RTX 5070 Ti (a 1440p). Anche in 4K AMD risulta leggermente più performante, sebbene anche NVIDIA sia particolarmente competitiva. Ad ogni modo, con questi driver si registrano miglioramenti notevoli, ad esempio +27% per Marvel's Spider-Man Remastered, +23% per Counter-Strike 2, +18% per Hogwarts Legacy e un aumento tra il 10% e il 14% per titoli come God of War Ragnarok, Call of Duty: Black Ops 6 e S.T.A.L.K.E.R. 2.